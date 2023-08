Aree di stoccaggio dei rifiuti nel degrado ad Ariano: ecco Casone Sollecitata la messa in sicurezza della struttura

Oltre al degrado che regna da anni sta venendo giù completamente la struttura che ospita i cassonetti per la raccolta dei rifiuti in località Casone ad Ariano Irpino. Ecco, come si può vedere dalla foto scattata questa mattina, dopo più di una segnalazione ricevuta, in che condizioni versa la recinzione.

All'interno come da sempre un disordine totale. Solo pochi giorni fa, come se non bastasse la presenza di un branco di cani ranfdagi ha reso inaccessibile l'area di deposito dei rifiuti. Sarebbe il caso che di competenza provveda a risistemare queste strutture nel migliore dei modi, provvedendo anche al lavaggio e disinfestazione.

Grazie alle telecametre è migliorata la situazione sotto il profilo dell'inciviltà legata all'abbandono selvaggio di rifiuti ma ci sono ancora zone disordinate, una fra tutte proprio quella in questione a Casone.