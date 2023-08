Ariano: Lo Stato Sociale, piazza Plebiscito e la super luna blu Tappa unica in Campania dello "Stupido sexy Fotour"

Un bagno di folla ha applaudito al cospetto di una superluna blu, la celebre band de Lo Stato Sociale in Piazza Plebiscito ad Ariano Irpino. La tappa sul tricolle, unica in Campania dello "Stupido sexy Fotour" ha travolto gli spettatori di tutte le età. Secondo uno dei baristi della piazza particolarmente attento erano almeno in 3000.

In prima linea il sindaco Enrico Franza, l'assessora alla cultura e agli eventi Maria Elena De Gruttola e l'amministrazione, sono stati entrambi a presentare il gruppo sul palco, che con grande piacere hanno appreso di un legame già consolidato tra gli artisti della band e il comune di Ariano.

I "regaz" pienamente acclimatati sul palco arianese, hanno condiviso l'emozione di fare ritorno qui. La band ha confermato di avere già avuto modo di apprezzare la gastronomia del posto e la proverbiale accoglienza soprattutto grazie al folk festival. Il concerto è stato un successo!

Enrico Franza: "Ve l'avevo detto, Ariano, gli irpini, sono tra le persone più "sociali" che ci siano."

Fan e ammiratori sono arrivati da altre provincie della Campania e dalle regioni limitrofe. L'esplosione della festa è arrivata con la celebre canzone "Una vita in vacanza", cantata all'unisono da tutta la piazza a fine concerto. Servizio d'ordine perfetto. In campo, carabinieri, polizia, vigili urbani, gruppo conmunale protezione civile, Aios e Vita. Foto di Marco Memoli