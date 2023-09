Furti ad Ariano, Spena:"La situazione non desta preoccupazione ma seremo vigili" Si è riunito il comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto di Avellino

Potenziamento del personale in forza al commissariato di polizia nell'ottica del riordino complessivo e della video sorveglianza sul territorio con sistemi sofisticati all'avanguardia per il rilevamento delle targhe. Progetto quest'ultimo messo in atto dall'amministrazione comunale grazie alle risorse del Pnrr.

Il dato

"Qui c'è un trend in diminuzione dei reati e un incremento dell'attività di contrasto, ma il motivo per cui oggi siamo ad Ariano Irpino è perchè riteniamo sia importante raccogliere la preoccupazione dei cittadini."

E' quanto ha dichiarato il prefetto di Avellino Paola Spena, dopo aver presieduto ad Ariano Irpino, all'interno della sala consiliare Giovanni Grasso, il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Alla riunione hanno preso parte i massimi vertici delle forze dell'ordine in Irpinia, carabinieri, polizia e guardia di finanza, insieme alla procura di Benevento e alla locale polizia municipale.

Maggiore collaborazione e senso di fiducia tra cittadini e forze dell'ordine. E' ciò che manca. Queste ultime maggiormente raccordate tra loro.

E' sotto gli occhi di tutti la carenza di organico, che spesso non consente di poter contare su un numero assiduo di pattuglie sul territorio, ma va anche detto, ha chiarito il prefetto che i dati relativi ai furti, in termini di numeri, non sono allarmanti su questo territorio esposto da più fronti ai tentacoli della criminalità.

"Ariano è una città viva e tenace e lo ha già dimostrato nel periodo buio e difficile della pandemia - ha detto Spena - una comunità resiliente - siamo certi che attraverso una proficua collaborazione da parte di tutti, riusciremo a contrastare questi fenomeni.

Al comitato per l'ordine e la sicurezza, oltre al prefetto Paola Spena e al sindaco Enrico Franza erano presenti: il procuratore aggiunto Gianfranco Scarfò, il questore di Avellino Nicolino Pepe, il comandante provinciale dei carabinieri Domenico Albanese, il comandante provinciale della guardia di finanza Salvatore Minale, il comandante della guardia di finanza di Ariano Irpino Annalisa Di Blasi, il vice questore del commissariato di polizia di Sant'Angelo dei Lombardi Rocco Rafaniello, il capo di gabinetto della prefettura di Avellino Rosanna Gamerra insieme a Daniela Astuto, il comandante della polizia municipale di Ariano Irpino Angelo Bruno, il consigliere provinciale Laura Cervinaro, il vice sindaco Grazia Vallone.