"Insieme cantiamo per Pietro, il ricordo del suo sorriso è la nostra forza" San Pietro di Montoro e il Festival Canoro dedicato al 13enne scomparso lo scorso 29 aprile

Un canto unico, fatto di più voci e canzoni, per ricordare Pietro Parella. Ieri sera, a San Pietro di Montoro, emozioni in note per ricordare il 13enne volato in cielo lo scorso 29 aprile, dopo una lunga battaglia contro un male incurabile. In Via Roma si è tenuto il Festival canoro “Cantiamo per Pietro”, organizzato per ricordare il ragazzo, attraverso note e musiche, che erano la grande passione di Pietro. 15 i giovani talenti in erba che, dal palco allestito in piazza, hanno cantato per lui, tra applausi e sorrisi per ricordare il giovanissimi e continuare a dare conforto e vicinanza alla famiglia. “Questo senso forte di comunità questa sera (ieri per chi legge, ndr) emoziona tutti. Ogni famiglia ha pregato per Pietro. Il dolore della sua dipartita ha straziato ogni famiglia di questa comunità. Questo festival rappresenta la forza del sorriso di Pietro, il senso autentico della speranza che ha brillato sempre nei suoi occhi”. Emozionatissimi gli amici di Pietro hanno assistito al Festival e hanno ricordato ogni momento speciale vissuto insieme. “Ricordo le partite a PlayStation insieme, le corse insieme dietro un pallone, i collegamenti da remoto quando era ricoverato al Santobono – racconta un amico -. Oggi, sono certo, Pietro da Lassù sorride con noi e sta cantando. Amava la musica il Calcio tifava Napoli e Avellino. Ha sempre sorriso, sempre e comunque insegnandoci ad essere forti e speranzosi”.

Dario Della Rocca con Rachele ha presentato la serata. “Questa iniziativa premia la forza di una comunità, che si ritrova coesa in ogni momento. Ognuno ha fatto la sua parte e quanto raccolto servirà per l'istituzione di una borsa di studio in memoria di Pietro Parrella, e per sostenere dell'associazioni di volontariato che aiutano i bimbi del Santobono”.