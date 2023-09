Bis di longevità in pochi giorni a Casalbore: dopo Annibale ecco nonna Filomena La festeggiata ha ricevuto stamane nella sua abitazione gli onori dell'amministrazione comunale

Bis di longevità nella valle del Miscano in Irpinia. A distanza di cinque giorni dal traguardo di Annibale Nigro, la comunità di Casalbore è di nuovo in festa. Un secolo di vita per Filomena Perrella.

L'arzilla nonnina ha ricevuto stamane nell'intimità della sua abitazione gli onori del sindaco Emilio Salvatore l’assessora Paola Ucci e il consigliere comunale delegato alle politiche familiari Enzo Perrella. Una targa ricordo per festeggiare 100 anni di saggezza.

Nata il 2 settembre 1923, vedova da qualche anno, nonna Filomena ha cinque figli: Umberta, Lina, Elba, Amedeo, Eligio e diversi nipoti. Completamente autonoma, vive e dorme da sola a casa sua. Attivissima ai fornelli e anche tecnologica, è dotata di un telefonino cellulare con il quale è in continuo contatto con i suoi parenti che vivono lontano.

Un giorno speciale dunque e da incorniciare per Casalbore, comunità longeva, dove si vive bene e in buona salute.