Ariano: partito il cantiere sul silos Calvario per la nuova piazza Mercato dell'ortofrutta trasferito altrove a causa dei lavori

Mai più auto sulla piattaforma di copertura del silos Calvario. Una scelta infelice che da oggi non verrà più attuata, almeno si spera.

Da stamane così come annunciato nella conferenza stampa di venerdì scorso, dal comandante della polizia municipale Angelo Bruno è stato disposto lo spostamento del mercato agro-alimentare da Piazza Enea Franza ex piazza Calvario a via Nazionale (dall’incrocio di via San Leonardo sulla discesa verso via Sant’Antonio) da mercoledì 6 settembre 2023 fino a fine lavori su piazza Calvario.

"La disposizione - fa sapere il sindaco Enrico Franza - si è resa necessaria al fine di consentire la cantierizzazione e l’avvio delle opere previste dal progetto esecutivo “Riqualificazione, rifunzionalizzazione e valorizzazione del centro storico con interventi di rigenerazione fisica e sociale del sistema delle piazze".