Mariantonietta Cutillo, primo trofeo in memoria della 16enne scomparsa I genitori della ragazza ringraziano gli organizzatori: ci siete sempre vicini, grazie di cuore

Si svolgerà domani pomeriggio a partire dalle ore 16, nello stadio comunale di Manocalzati, il primo Trofeo Cutillo-Mariantonietta nel cuore. La manifestazione calcistica vedrà la partecipazione delle rappresentative under 17 dell’Us Avellino 1912, della Ss Juve Stabia e della Partenio Stars Hermes, società che hanno organizzato l’evento insieme alla famiglia Cutillo.



“Questa manifestazione testimonia la vicinanza di due comunità alla nostra famiglia: da una tragedia terribile che ci ha colpito è nata una manifestazione di grande bellezza e sensibilità, di cui siamo orgogliosi e fieri. Lotteremo con tutte le nostre forze, affinché questo e gli altri eventi possano continuare negli anni successivi. Ringraziamo gli organizzatori, le Amministrazioni comunali e, soprattutto, le tantissime persone che in questi anni ci sono stati vicino”, così Giuseppe e Rosa Cutillo.



Nel corso della kermesse, sono previsti un momento di preghiera e una riflessione collettiva, mentre lo street artist Gennaro Percopo donerà alla famiglia Cutillo un’opera raffigurante Mariantonietta, dal titolo “il Corpo e l’Anima”, realizzato con tecnica mista, delle dimensioni di 50x70 cm.

Ingegnere Ambientale con attiva e innata vocazione per la pittura, Percopo è sulla scena artistica come Writer dal ’95, e le sue opere sono state selezionate da Gallerie e Musei per prestigiosi eventi anche internazionali.