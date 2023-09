Viadotto di scavalco fiume Ufita: cantiere smantellato e lavori sospesi: mistero Nuova richiesta di chiarimento urgente all'Anas

Più volte ci siamo occupati della manutenzione del viadotto situato alle porte di Grottaminarda, poco distante dal bivio di Melito Irpino, nel tratto che va da via Montetta alla zona Feudo Cortesano. Ci aveva rassicurato l'avvio del cantiere e ancor di più questa risposta dell'Anas ad una nostra sollecitazione.

"Gentile Gianni Vigoroso, sulla strada statale 90 “delle Puglie” sono in corso i lavori di manutenzione programmata del viadotto “Ufita”, per un investimento complessivo di 4,5 milioni di euro.

Gli interventi consistono nel risanamento delle strutture in cemento armato, nella sostituzione e ammodernamento delle barriere laterali, nel rifacimento degli appoggi, della regimentazione idraulica, dei giunti di dilatazione, dell’impermeabilizzazione e della pavimentazione.

Al termine delle operazioni di sollevamento dell’impalcato, per la sostituzione degli appoggi del viadotto, come da cronoprogramma, verranno sostituite anche le barriere al fine di innalzare gli standard di sicurezza per l’utenza in transito lungo la statale."

Risposta datata agosto 2022. E' trascorso poco più di un anno e colmo dei colmi, dei lavori non vi è più traccia, i guard rail restano ad alto rischio e non a norma e il cantiere, gabbiotto compreso è letteralmente sparito. E' possibile avere una nuova risposta su questa decisione? Cosa è successo?