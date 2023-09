Grottaminarda: convocata una nuova seduta del consiglio comunale Dodici punti all'ordine del giorno

La presidente del consiglio comunale di Grottaminarda, Virginia Pascucci, ha convocato una seduta ordinaria del civico consesso presso la sala consiliare "Sandro Pertini" di Palazzo Portoghesi, per il giorno 15 settembre in prima convocazione e per il 19 settembre in seconda alle ore 17.30 senza ora di tolleranza.

Nutrito l'ordine del giorno con dodici punti.

Si comincia come da prassi, con l'approvazione dei verbali delle sedute precedenti e si procede con l'approvazione di una serie di atti relativi al bilancio di previsione.

Inoltre si faranno voti alla regione Campania affinché il comune di Grottaminarda rientri nell'ambito del nuovo modello di governance del sistema del comunità montane, si parlerà del rilascio del permesso a costruire all'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e si darà risposta alle interrogazioni poste dal consigliere Vincenzo Barrasso nella seduta consiliare del 7 agosto.