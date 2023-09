Consorzio bonifica Ufita: interventi a Grottaminarda su proposta di Graziano "Ringrazio il presidente Vigorita e la deputazione del consorzio per aver accolto la mia istanza"

A seguito della deputazione amministrava svoltasi nei giorni scorsi presso la sede del consorzio di bonifica dell'Ufita, si sta programmando, su proposta della consigliera Marisa Graziano, nominata delegata regionale in seno al consiglio dei delegati e della deputazione amministrativa del consorzio di bonifica dell’Ufita, di effettuare un pacchetto di interventi da svolgere nel territorio di Grottaminarda.

Il giorno 8 settembre il consorzio ha inviato comunicazione (comunicazione per garbo istituzionale) anche al Comune di Grottaminarda.

«Abbiamo stabilito di effettuare - afferma Marisa Graziano - una serie di interventi nell'ambito della manutenzione e messa in sicurezza del territorio di Grottaminarda. Insieme all’intera amministrazione del consorzio stiamo valutando quali siano le priorità sul territorio, per individuare e specificare gli interventi da inserire nel crono-programma del consorzio di bonifica. Ringrazio - conclude Graziano - il presidente Vigorita e gli altri componenti della deputazione amministrativa del consorzio per aver accolto la mia istanza».