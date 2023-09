Barrasso vice presidente piano sociale A1: elogi da Spera e amministrazione Gestione delle politiche sociali nell’ambito territoriale della provincia di Avellino A1

Il sindaco e l'amministrazione comunale di Grottaminarda esprimono la propria soddisfazione per la nomina dell'avvocato Rocco Barrasso a vicepresidente del consiglio d'amministrazione dell'azienda speciale consortile per la gestione delle politiche sociali nell’ambito territoriale della provincia di Avellino A1.

«A Rocco Barrasso, già prezioso componente del mio staff le nostre congratulazioni per l'importante incarico, – dichiara il sindaco, Marcantonio Spera, - l'augurio di fare bene, con la competenza che lo contraddistingue, questo percorso nuovo, impegnativo e di grande responsabilità.

Allo stesso modo un in bocca al lupo all'intero nuovo Cda, chiamato alla sfida di rendere sempre più efficiente e vicino alle nostre comunità il sistema integrato dei servizi sociali».

Il rinnovo delle cariche sociali dell'Azienda speciale consortile A1 è avvenuta presso il museo civico di Ariano Irpino, nell'ambito dell'assemblea dei sindaci; parte dell'incontro è stata riservata ad un sincera e commossa commemorazione dell'ex presidente Francesco Pizzillo, scomparso una settimana fa. Per sostituire la sua figura nominato come già riportato da ottopagine,l'avvocato Augusto Morella.

Nel corso dell'assemblea il sindaco di Grottaminarda ha voluto esprimere personalmente la sua gratitudine nei confronti del precedente cdA per aver lavorato molto bene ed ha ringraziato pubblicamente anche il precedente vicepresidente, Dottor Rocco Di Fronzo, dimissionario.

Questo il nuovo CdA nella sua interezza: Augusto Morella, Rocco Barrasso, Giovanna Elena Pietrolà, Erminia Cerundolo, Marcello Cipriano, Carmine Famiglietti, Luigia Solomita, Raffaele Pennacchio, Angela La Porta.

Rocco Barrasso: Avvocato del foro di Benevento con notevoli capacità professionali in tutti i campi del diritto. Ha svolto master ed approfondimenti in diritto commerciale e fallimentare e diritto penale dell’economia. È esperto in consulenza legale e assistenza stragiudiziale rivolta alla pubblica amministrazione, ai privati ed alle aziende nonché consulenza legale e commerciale per società di capitali e società a partecipazione pubblica o privata. Si occupa, inoltre, di procedimenti penali di natura tributaria, societaria e fallimentare ed è curatore fallimentare presso il tribunale di Benevento. Ha svolto il ruolo di consigliere comunale di Grottaminarda con delega alle Attività Produttive ed ai Fondi europei. Attualmente collabora con l'Amministrazione Comunale (a titolo gratuito) quale componente dello Staff del Sindaco, nell'ambito dello “studio e progettazione per la fattibilità di società in house” ed è il referente per le giornate celebrative del Santo-Filosofo Tommaso d'Aquino.