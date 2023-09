Guardia Lombardi: Un concerto e un infinito applauso in ricordo del grande Ninì Una commemorazione toccante atraverso la musica a lui tanto cara

Una serata di quelle speciali e da incorniciare nella chiesa madre di Guardia Lombardi. Un concerto per ricordare Gaetano Sica, per tutti Nini’. La Chiesa era gremita di tantissimi amici, conoscenti, familiari ma anche di tante persone che lo hanno conosciuto attraverso le parole e gli scritti della figlia Emanuela Sica (che ha organizzato l’evento).

Nini’ era amico di tutti…anche di chi non era in linea con i suoi ideali, con il suo pensiero.

È stato, questo, un modo diverso per commemorare chi non c’è più attraverso alcune delle musiche che amava tanto. Non ci sono state parole di dolore ma udirete soltanto la bellezza di melodie senza tempo eseguite dalla #MelosFilarmonica. Nini’ rifuggiva la tristezza ma coltivava campi sterminati di simpatia. Sorridere era il suo segno distintivo.

Ecco il il programma eseguito tra gli applausi scroscianti di un pubblico attento e partecipativo.

A. Vivaldi Concerto in La magg. per archi, A. Vivaldi Concerto in Sol min. per 2 violoncelli e archi RV 580, G. B. Pergolesi Concerto in Sol magg. per flauto, archi e continuo, O. Respighi Antiche Arie e Danze per liuto, N. Rota “Gattopardo" Valzer di Verdi e Valzer del Commiato, E. Morricone "La Califfa" Tema - "Il pianista sull'oceano" Tema, E. Morricone "Nuovo cinema paradiso" Tema del cinema e Tema dell'amore

E. Morricone "C'era una volta in America" Tema



L'Italian style, o stile italiano, è un concetto che si riferisce alle caratteristiche distintive e alle influenze artistiche che sono state associate all'Italia e alla sua cultura nel corso dei secoli. Nel contesto della musica classica, questa ha avuto un ruolo fondamentale nello sviluppo di stili e generi, influenzando profondamente il panorama musicale europeo e mondiale. Si tratta di uno stile che nella fattispecie è spesso associato a caratteristiche come l'emozione, l'espressività, la melodia ricca e coinvolgente e l'attenzione all'interpretazione vocale.

Il concerto è iniziato con il “Genio di Vivaldi” e l’esecuzione di due composizioni della sua grandissima produzione, per dare proprio dare un’idea dell’immenso talento del compositore italiano e della sua infinita fantasia.