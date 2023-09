Atletica: presentata la grande gara podistica agonistica Ariano Arena L’evento si inserisce nella settimana europea dello sport

Si è svolta nella sala Giancarlo Siani, la conferenza stampa di presentazione della gara podistica agonistica Ariano Arena, che si svolgerà ad Ariano Irpino domenica 24 settembre 2023.

L’evento si inserisce nella settimana europea dello sport che mira a promuovere il benessere psico-fisico tramite lo sport e uno stile di vita sano.

Presenti al tavolo dei relatori, il sindaco Enrico Franza, la consigliera comunale Valentina Pietrolà organizzatrice della settimana europea dello Sport, l’assessore alle politiche sociali Pasqualino Molinario, il top runner Raffaele Giovannelli, il presidente della Marathon Club Antonio Iuozzo. Ha moderato i lavori Giuliana Franciosa.

Il sindaco Franza ha voluto rimarcare l’importanza della manifestazione sia da un punto di vista sportivo che di promozione territoriale: “Rappresenta una vetrina importante per la nostra città, e noi siamo felici di poter ospitare atleti che arriveranno non solo dalla Campania ma anche da altre regioni”.

Non solo sport ma anche prevenzione e sostegno psico-fisico, ha ribadito l’assessore Molinario. Lo sport può veramente aiutare le persone e noi stiamo lavorando in questa direzione.

La consigliera Pietrolà ha spiegato che l’ArianoArena farà da apripista alle numerose attività sportive che ci saranno proprio nella settimana europea dello sport, dal 23 al 30 settembre ad Ariano.

Raffaele Giovannelli ha raccontato il percorso da un punto di vista tecnico e dicendosi orgoglioso di quanto la Marathon club stia facendo per lo sport e per la città di Ariano.

Il presidente della Marathon club Antonio Iuozzo ha concluso ringraziando tutti gli sponsor, molti dei quali presenti in sala, sottolineando quanto sia importante la loro presenza e il loro contributo, per realizzare un evento di tale portata. È stata resa pubblica la maglietta, nonché la medaglia che riceveranno i 350 atleti. L’appello accorato che ha rivolto il presidente Iuozzo a tutta la cittadinanza è stato quello di scendere in strada ad incitare ed applaudire gli atleti, che concluderanno la gara all’Arena Mennea.