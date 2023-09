Corsi universitrari a Grottaminarda: novità importanti in arrivo Lezioni aperte a quanti sono in attesa di sostenere il Tolc

Lunedì 25 settembre iniziano le lezioni presso il polo universitario di Grottaminarda per il nuovo corso in scienze biologiche per la diagnostica clinica, istituito da Unisannio.

Si informano gli studenti interessati che anche se non hanno ancora ultimato la procedura di iscrizione o ancora non hanno sostenuto il Tolc-b in quanto programmato per i prossimi giorni, possono comunque iniziare a frequentare le lezioni.

È sufficiente inviare una email all'indirizzo simone@unisannio.it indicando nome, cognome e data di nascita.

Si ribadsce che c'è ancora tempo per le iscrizioni al nuovo corso in scienze biologiche per la diagnostica clinica, fino il 3 novembre. Il Tolc-b del Cisia, propedeutico all'immatricolazione, è prenotabile sul sito https://www.cisiaonline.it

Per ulteriori delucidazioni si può chiamare in qualsiasi momento l'Infopoint al numero 3400831811. Presso la sede universitaria di Grottaminarda, infatti, è attivo un'Infopoint a disposizione degli studenti per ultimare le fasi di iscrizioni e per prenotare i Tolc.