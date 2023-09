Arriva Massimo Ranieri: su il sipario sulla nuova stagione del Teatro Gesualdo L'11 novembre la prima della nuova stagione, Festa: sarà un cartellone straordinario

"Con Massimo Ranieri apriamo la stagione del “Carlo Gesualdo”.

Il suo ultimo ed acclamato spettacolo “Tutti i sogni ancora in volo” sarà il primo grande appuntamento di un cartellone che vi preannuncio ricco di straordinarie sorprese. Fresco del successo ottenuto dalla prima puntata della fiction Mediaset “La voce che hai dentro”, Ranieri torna ad Avellino dove ha sempre fatto registrare sold out e standing ovation, dimostrando un legame viscerale con la nostra città ed il suo pubblico. Nei prossimi giorni vi svelerò le altre stelle di prima grandezza del panorama teatrale italiano che andranno a comporre il firmamento del Teatro "Gesualdo".

Per adesso non ci resta che sognare con uno dei più grandi e più amati artisti del nostro Paese". Così il sindaco Gianluca Festa.