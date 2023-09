L’istituto Aurigemma a Cremona nel segno dell’Europa Oggi sarà ospite del Trinity College London

L’istituto comprensivo Aurigemma di Monteforte alla ribalta nel segno dell’Europa. Il 23 settembre sarà ospite a Cremona del Trinity College London. L’occasione è offerta dalla cerimonia dedicata alla presentazione dello Studio di impatto delle Certificazioni di Musica nella scuola italiana, promosso dal Trinity College London e dal Comitato Nazionale per l’Apprendimento Pratico della Musica per tutti gli Studenti, in collaborazione con alcuni ricercatori dell’Università di Lancaster.

L’incontro si inserisce nell’ambito della Fiera Mondomusica, la manifestazione fieristica più importante al mondo, dedicata agli strumenti musicali ad archi d’alta gamma. L’istituto, tra le 150 scuole italiane che hanno aderito alla sperimentazione del Progetto Pilota, illustrerà i risultati raggiunti. Parteciperanno all’incontro la Dirigente Scolastica, professoressa Filomena Colella e la docente di violino, professoressa Giuliana Galasso.

Presenzieranno, inoltre, un’alunna dell’attuale classe terza di violino, Giada Cesarano, ed una ex alunna del corso di violino, Giusy Palomba. E’ la dirigente Colella a sottolineare come il “Progetto Pilota di Ricerca nasce dalla volontà di promuovere la valorizzazione dell’impegno e della professionalità dei docenti di musica italiani, favorire la realizzazione di un curricolo verticale per l’apprendimento della musica per tutti e la sensibilizzazione sulla consapevolezza del valore delle certificazioni internazionali mappate nel Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF). Diventa possibile, inoltre, osservare l’impatto che le certificazioni internazionali possono avere sull’apprendimento e sull’insegnamento nelle scuole Primaria, Secondaria di primo e secondo grado ad indirizzo musicale e non”.

E’ la professoressa Giuliana Galasso a spiegare come “Il progetto ha valutato l’impatto della certificazione musicale internazionale sulla didattica delle scuole di ogni ordine e grado. Numerosi alunni del corso ad indirizzo musicale, appartenenti alla classe di violino, violoncello ed oboe, hanno già conseguito, con ottimi risultati, le certificazioni. Il vantaggio è quello di poter ottenere traguardi chiari e facilmente intellegibili, sia per l’alunno che per il docente, così da accrescere la motivazione degli allievi”.