Ariano Arena 2023: vittoria da bolide per Raffaele Giovannelli Una gramde giornata di sport, in campo 350 atleti

Grande giornata di sport ad Ariano Irpino. Successo per la gara podistica regionale di 10 km Ariano Arena 2023 giunta alla sua seconda edizione.

Partenza dal circuito del castello normanno in villa comunale

Qui i 350 atleti tutti colorati hanno potuto ammirare un panorama mozzafiato reso ancora più bello da una splendida giornata di sole dopo òe avverse condizioni meteo dell’immediata vigilia.

La grande preparazione, la progettazione, l’applicazione hanno consentito un grande successon organizzativo unanimemente riconosciuto da chi ha partecipato all’evento.

I risultati

In campo maschile ha vinto Raffaele Giovannelli, arianese, con i colori dell’International security service, che si è aggiudicato anche la targa ricordo intitolata a Vito Melito come primo arianese giunto al traguardo.

In campo femminile a vincere è stata Rita Belperio dei Lions Valle Ufita. Tra le società a prevalere sono stati i Lions Valle Ufita, seguiti da Manfredonia Corre, dagli Amatori Podismo Benevento e dai Podisti Alto Sannio.

A rimarcare il grande successo il presidente Antonio Iuozzo: “Grande soddisfazione per la Marathon Club Ariano che mi onoro di rappresentare e che ha ricevuto i complimenti di Rino Di Leo, presidente dell’Atletica Pollese e responsabile regionale Fidal delle Gare su Strada, in gara ad Ariano, con una rappresentanza della sua squadra e che prima della partenza ha portato i saluti del presidente regionale Fidal Bruno Fabozzi.

Le relazioni strette tra i vari presidenti delle società campane e non solo consentiranno all’Ariano Arena di proseguire il percorso di crescita intrapreso. D'ora in avanti si penserà alla nuova edizione per la quale sono già in cantiere novità di rilievo.

Un ringraziamento a tutti gli atleti della Marathon Club che oggi, in qualità di volontari, hanno saputo interpretare uno spartito vincente “suonando” all’unisono, all’amministrazione comunale, al sindaco, alle forze dell’ordine, alle Associazioni di volontariato e a tutti i volontari, amici, che si sono prodigati per la buona riuscita della Manifestazione. Arriverderci al prossimo anno con la Ariano Arena 2024."