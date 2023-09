Avellino, Villa Comunale senza giochi. Santacroce: nuove giostre, ecco come Avellino, l'iniziativa dell'artista: raccolta fondi tramite la musica

Musica e impegno sociale: ad Avellino un iniziativa benefica per dotare la Villa Comunale di nuovo giochi per bambini.

Ha deciso di farlo Silvano Santacroce, artista e musicista del capoluogo che ha lanciato sui social l'iniziativa. Facilissimo partecipare: basta ascoltare su Spotify la sua musica, e quanto lui ricaverà dai collegamenti verrà utilizzato per dotare di una nuova giostra la Villa del Salotto buono di Avellino.

"Da quando ho scritto il primo inedito ho sempre legato la mia musica alla solidarietà sostenendo associazioni del territorio Irpino - spiega Santacroce-.

Da diverso tempo avevo in mente di donare al Comune di Avellino una giostra per il parco della villa comunale perchè ho sempre pensato che un parco cosi grande è davvero sprecato con un solo scivolo ed un paio di altalene.Premetto che i costi sono veramente alti per le giostre ad uso pubblico però come sempre l'unione fà la forza e grazie a Spotify (si Spotify paga veramente gli artisti...poco ma li paga) possiamo realizzare questa raccolta fondi senza che nessuno metta un euro di tasca propria (poi se volete ben venga). Tutto questo è possibile con il semplice ascolto del brano " Ali di Metallo". Salvatelo nelle vostre playlist, lasciate il like al canale spotify, condividetelo e fatelo ascoltare. Da sempre dico e penso che dove non arriva lo Stato possiamo farlo noi con un po' di volontà e di aggregazione. L' intero importo verrà devoluto per l' acquisto di un parco giochi in legno (come da foto per intenderci) poi logicamente più soldi si raccolgono più sarà bello il parco giochi in villa quindi da adesso fate del vostro meglio". Sulle sue pagine social Facebook e Instagram l 'artista fornisce il link Spotify grazie al quale realizzare il progetto.