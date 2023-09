Ariano, trasporto pubblico urbano: appello urgente all'Amu e al Comune Richiesta di modifica tratta, turno di servizio numero 7. Ecco cosa accade ogni giorno all'utenza

Tarsporto pubblico urbano nelle zone rurali. Oggi vi documentiamo con tanto di denuncia inoltrata agli organi competenti, in questo caso presidente società Amu e sindaco, le difficoltà degli utenti di contrada Marchetto ad Ariano Irpino. Una pec è stata indirizzata al comune ma senza esito alcuno.

Un genitore ci spiega nei dettagli in sintesi che cosa accade.

"Mia figlia per recarsi ogni giorno a scuola, prende il bus delle 7.50 in contrada Cannelle (turno di servizio numero 6) e poi per ritornare a casa non c'è una corsa corrispondente che la riporti a destinazione. Una corsa esiste, passa per i Martiri (turno di servizio numero 7) ma si dirige verso il miglio d'ardito e poi, se c'è utenza scende a Marchetto."

Un giro assurdo

"E' impensabile, che uno studente, prima di arrivare a Marchetto, debba fare un viaggio fino al Miglio d'Ardito (andata e ritorno) per poi tornare indietro verso Marchetto. Diversi studenti hanno lo stesso disagio di mia fglia nel ritorno verso casa dopo la scuola."

Che cosa si chiede

"Che la corsa di servizio numero 7, prima di dirigersi verso il miglio d'ardito, faccia la deviazione verso Marchetto (se c'è utenza) per proseguire poi la suo tragitto."