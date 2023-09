Ariano,illuminazione pubblica: lampioni più spenti che accesi in località Manna L'appello dei residenti al comune

"Se succederà qualcosa, ne risponderà chi si sta rendendo inadempiente. E' da giorni che stiamo segnalando il problema ma nessuno è intervenuto."

L'appello al nostro giornale arriva oggi da località Manna ad Ariano Irpino e riguarda l'illuminazione pubblica. Un disastro che interessa purtroppo diverse zone della città, vuoi per una serie di guasti in atto e vuoi per la scarsa potenza dei lampioni.

Nel caso specifico, molti non sono attivi con conseguenze notevoli nella zona soprattutto per le persone anziani.

L'indignazione degli abitanti

"E' da tempo che qui i lampioni non funzionano la sera, uno si e due no. Siamo davvero stanchi di questa situazione. E con la paura dei ladri che da queste parti non cessa mai, non sappiamo più davvero cosa fare."

Viene rivolto un appello a chi di competenza a verificare al più presto questa situazione e provvedere alla riparazione.