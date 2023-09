Cappa di fumo tra Valle del Sabato e serinese-solofrano: Aria di pessima qualità Gli esperti dell'Osservatorio di Montevergine spiegano: roghi e fumi nell'area

"Il mese di settembre si chiude con il sole all’Osservatorio. Buona parte della valle del Sabato, il serinese e il solofrano sono avvolti da una cappa di fumo, che rende l’aria di cattiva o pessima di qualità.

Segnaliamo, attualmente, valori di PM10 fino a 180 microgrammi su metro cubo a Solofra.". Così gli esperti dell'osservatorio di Montevergine raccontano l'andamento di metro e qualità dell'aria. Risveglio amaro per gli Irpini. Ancora una volta roghi e fumi rendono l'aria irrespirabile.

Il 6 ottobre alle 10:00, in occasione del Global Climate Strike, Legambiente organizzerà un sit-in ad Avellino ai piedi della Prefettura per ribadire la necessità di politiche precise e puntuali che vadano ad inveritre la rotta sulla qualità dell’aria.

“Questa non è più un emergenza ma un status quo a cui siamo abituati, nella lotta alle polveri sottili tutti debbono fare la propria parte. Chiederemo al Prefetto degli interventi urgenti perché respirare aria pulita dovrebbe essere un diritto – dichiara Antonio Di Gisi, Presidente di Legambiente Avellino – Non sappiamo più come dirvelo, ora ve lo chiediamo in tutte le lingue del mondo.