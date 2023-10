Quattro ristoranti, Petracca: In TV l'Irpinia che brilla per gusto e tradizione Il commento di Maurizio Petracca

"È andata in onda la puntata di Quattro Ristoranti di Alessandro Borghese dedicato all' Irpinia. Il format Sky Italia rappresenta una importante occasione di promozione per il nostro territorio.

Quattro espressioni della nostra cucina, quattro esperienze diverse che valorizzano le nostre eccellenze. Quattro proposte che rappresentano un'antologia in rappresentanza delle tante voci, importanti e suggestive, della nostra ristorazione e della nostra ricettività. Tradizione ed innovazione per raccontare l'Irpinia del gusto. Alessandro Borghese, da tempo conoscitore dell'Irpinia, grazie al meritorio lavoro della compianta Gabriella De Matteis, ha fornito all'Irpinia una importante opportunità di visibilità.

L'Irpinia dei sapori vince sempre.". Così Maurizio Petracca in una nota stampa.