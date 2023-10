Di Cecilia: "I nonni, portatori di insegnamenti per le nuove generazioni" Monito da Flumeri in occasione della festa dei nonni

"Il nonno conserva la memoria di una comunità. E' uno scrigno di esperienze che rappresentano un tesoro per tutti. Laddove sono presenti nelle famiglie danno un grosso contributo, a volte anche di ordine economico per risollevare le sorti di una famiglia i cui genitori hanno perso un lavoro o non ce la fanno ad arrivare a fine mese."

Lo ha detto a Flumeri, il dirigente scolastico, nonchè consigliere provinciale Franco Di Cecilia, come sempre puntuale e chiarissimo in occasione della festa dei nonni tenutasi a Flumeri, organizzata dall'associazione Bagliori di luce.

"Ciò che va sottolineato è soprattutto il ruolo educativo di queste persone che rappresentano davvero un grande valore. Sono detentori, portatori e testimoni di un mondo antico che ha ancora tanto da insegnare alle nuove generazioni."

Presenti nella sala confraternita San Rocco i nonni più longevi del paese premiati nel corso della manifestazione. Iniziativa promossa dall'associazione Bagliori di luce presieduta da Antonietta Raduazzo, in sinergia con il comune, confraternita San Rocco, centro servizi per il volontariato Irpinia-Sannio.