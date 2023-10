Bisaccia. Si inaugura la mostra d'arte di Alessandro Follo: "Ritratti in chiaro" Dal 5 ottobre al 5 novembre al castello ducale

Sabato 5 ottobre, alle ore 11.00, presso gli spazi espositivi del Castello Ducale di Bisaccia, si terrà

l'inaugurazione della mostra d'arte contemporanea di Alessandro Follo dal titolo: "Ritratti in Chiaro".

L'evento è organizzato dal Comune di Bisaccia in collaborazione con la direzione scientifica del Museo Archeologico.

Alessandro Follo è un artista figurativo emergente, formatosi presso l'Accademia di Belle Arti di Napoli, la

cui opera è stata esposta a livello regionale e internazionale, in città come Napoli, Messina, Londra. La sua attenzione come artista si è concentrata principalmente sui ritratti, opere che invitano lo spettatore a

esplorare il proprio interiore attraverso una profonda introspezione. Ciò che rende unica la sua pittura

è l'uso dei colori chiari, che conferiscono alle sue opere un'atmosfera eterea e onirica: i soggetti dipinti sembrano spesso immersi in una dimensione sospesa tra il reale e ideale, suggerendo una calma apparente che nasconde strati più profondi di significato.

Ogni pennellata sembra guidata da un istinto e una comprensione intuitiva dei soggetti raffigurati. Una delle caratteristiche distintive della pittura di Follo è la sua capacità di tradurre emozioni complesse in un linguaggio essenziale: l’artista non cerca il dettaglio minuzioso, ma piuttosto cattura atteggiamenti e gesti significativi che conferiscono all'opera la sua identità unica e una chiave di lettura ipotetica.

La mostra al Castello Ducale di Bisaccia presenterà una selezione di opere realizzate tra il 2013 e il 2023, tra cui ritratti e figure dipinte a olio su tela e tavola: opere rappresentano una fase di ricerca sia dal punto di vista tecnico che contenutistico dell'artista.

“Una nuova mostra d’arte, un nuovo artista irpino - spiega Giuseppe Ciani, assessore comunale delegato

- per sottolineare ancora una volta la centralità del nostro polo museale nella promozione culturale e

artistica del territorio, puntando sempre più al coinvolgimento dei cittadini residenti e dei visitatori

occasionali, che sempre più partecipano ai nostri numerosi eventi organizzati nel corso dell’anno”.

La mostra sarà aperta al pubblico a partire da giovedì 5 ottobre, con ingresso gratuito, e rimarrà accessibile fino al prossimo 5 novembre. Sarà possibile visitarla tutti i giorni, escluso il lunedì mattina, dalle ore 11.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 19.00. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero 0827.89169.