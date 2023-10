Prevenzione donna, domani a Grottolella la giornata della salute Grossi: cultura della prevenzione per prevenire il cancro

L'Asl di Avellino in collaborazione con il Comune Grottolella, e con l'assessorato alla Sanità, organizza il Tour del Camper della salute, nell'ambito del progetto " Prevenzione Donna ". Sabato 7 ottobre, in Piazza Municipio, al comune di Grottolella, dalle ore 9 alle ore 14 si effettueranno Screening gratuiti(mammografia gratuita per donne dai 50 anni ai 69 anni e pap-test gratuiti per le donne dai 25 anni ai 69 anni), senza alcuna impegnativa o prenotazione. " In questi quasi cinque anni amministrazione siamo felici che sul territorio di Grottolella si siano pienamente radicati i principi della prevenzione e della tutela della salute. Siamo felici che i cittadini abbiano compreso le nostre iniziative finalizzate a garantire il benessere fisico a 360 gradi. Infine ringraziamo la ASL di Avellino per aver scelto la nostra comunità come luogo per organizzare l'iniziativa PREVENZIONE DONNA che si terrà domani mattina al comune di Grottolella " - dichiara il Vice Sindaco del comune di Grottolella Marco Grossi