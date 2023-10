Condotte idriche colabrodo ad Ariano: sos da rione San Pietro Riparazione effettuata non molto tempo fa e condotta di nuovo in sofferenza

Riparazione effettuata non molto tempo fa e condotta di nuovo in sofferenza, pronta a scoppiare. La segnalazione ci arriva da località San Pietro ad Ariano Irpino. Il timore è che a breve possa verificarsi una nuova rottura e di conseguenza un'ennesima interruzione idrica. La perdita al momento di piccola entità è destinata a peggiorare nelle prossime ore. E' stato richiesto un nuovo intervento all'alto calore servizi al fine di verificare la situazione. La strada in questione, in prossimità della piazza e dei giardini pubblici presenta una serie di pericolosi rigonfiamenti, dovuti con ogni probabilità alle radici degli alberi. Un problema quest'ultimo già noto da tempo.