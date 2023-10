Ariano, guard rail sfondato e marciapiede ostruito: disagi per pedoni e disabili E' trascorso un mese e ancora nessun intervento in via fontanuova

E' trascorso più di un mese dalla mostra segnalazione ma nulla e neppure l'appello di Giovanni Esposito coordinatore regione Campania Mid movimento italiano disabili, sempre sensibile e attento a queste problematiche è servito a sensibilizzare chi di competenza.

Il guard rail schiacciato da un'auto o da un mezzo pesante, spargisale, non è dato saperlo, è ancora lì con un marciapiede letteralmente bloccato.

Siamo ad Ariano Irpino, in via fontananuova, nella parte alta, quasi all'imbocco della strada panoramica che porta alla Variante. Una zona già di per se particolarmente trascurata a causa della presenza di erbacce in uno stabile privato in stato di abbandono.

Disabili in carrozzina si sono ritrovati bloccati senza alcuna possibilità di poter proseguire il loro cammino.

Il sindaco Enrico Franza per la verità, ricevuta la segnalazione aveva allertato immediatamente l'area tecnica comunale. E allora a cosa si aspetta per liberare quel merciapiede? Operazione che anche un privato forse porterebbe a termine in cinque minuti....