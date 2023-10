Giornata mondiale della vista: vince la prevenzione in Irpinia Successo per le iniziative promosse ad Avellino e Ariano

Successo ad Ariano Irpino per la giornata mondiale della vista. Per l'occasione l'Asl di Avellino, in collaborazione con l'unione italiana ciechi e ipovedenti, ha promosso una giornata di visite oculistiche gratuite, su prenotazione, presso gli ambulatori del centro Australia di Avellino e del polo ospedaliero Frangipane di Ariano Irpino.

Gli ambulatori sono rimasti aperti de i cittadini hanno potuto effettuare il controllo gratuito della vista.

L'obiettivo è promuovere una cultura della prevenzione, garantendo una corretta informazione su difetti della vista e malattie degli occhi e sulla necessità di controlli periodici per la diagnosi precoce e la cura tempestiva delle patologie oculari.

Presenti nel distretto di Ariano Irpino il socio consigliere Pierino Feriero e il consigliere nonchè vice presidente dell'unione italiana ciechi e ipovedenti Gerardo Del Vecchio i quali si sono congratulati per l'organizzazione e la massima attenzione da parte dell'Asl.

Sono oltre 64 milioni le persone nel mondo affette da glaucoma. Tra queste, 7 milioni hanno manifestato perdita della vista o cecità. La stima in Italia: si calcola che circa un milione di persone sono affette dalla malattia, metà di esse a loro insaputa.