La protezione civile rievoca il disastroso terremoto del 1980 in Irpinia Ricordato a Sant'Angelo dei Lombardi il padre fondatore, compianto Giuseppe Zamberletti

Oltre 200 volontari in campo. Una grande forza quella scesa in campo nel cratere in Irpinia in occasione della giornata della protezione civile. Una grande sinergia tra le varie istituzioni presenti a partire dal comune diretto da Rosanna Repole, sindaco simbolo del sisma dell'80 in alta Irpinia. Fu lei, alla sua prima esperienza da amministratore comunale a guidare una comunità frastornata e devastata da morte e distruzione insieme all'allora commissario straordinario, il compianto Giuseppe Zamberletti, padre fondatore della protezione civile.

Claudia Campobasso dirigente della sala operativa della protezione civile della regione Campania:

"Ci tenevamo moltissimo ad organizzare questa esercitazione a Sant'Angelo dei Lombardi in ricordo del disastroso terremoto del 1980 e ringraziamo il sindaco Rosanna Repole per aver accolto la nostra proposta di intesa con la prefettura, i vigili del fuoco e tutte le altre componenti. La memoria è fondamentale per andare avanti. Bisogna sempre ricordare ciò che è accaduto in passato e la storia della protezione civile. E' qui che siamo nati, sotto quelle macerie. Più di 40 anni di strada e ci aspetta ancora un percorso molto lungo e impegnativo. Ma credo che oggi possiamo essere tutti orgogliosi della protezione civile italiana."

A fare gli onori di casa il sindaco Rosanna Repole

"Un ringraziamento alla regione Campania, al presidente Vincenzo De Luca e alla protezione civile dal direttore generale dei lavori pubblici e della protezione civile della Regione Campania Italo Giulivo alla dirigente della sala operativa della protezione civile Claudia Campobasso che è stata l'anima di questa splendida giornata. Per qui a Sant'Angelo è motivo di orgoglio.

La protezione civile è nata qui, in questa terra, grazie al suo padre fondatore Giuseppe Zamberletti. Noi però, non solo vogliamo fare memoria, ma rivolgerci soprattutto alle nuove generazioni e alle scuole. Coordinare e rafforzare i gruppi di protezione civile è fondamentale. E' su questo che dobbiamo lavorare."

