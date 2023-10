San Martino V.C., cittadini a confronto per i progetti del futuro La soddisfazione del sindaco Pasquale Pisano

Una mattinata di confronto con la comunità sulle progettazioni che disegneranno il futuro del nostro Paese. Tanti interventi dal pubblico con sollecitazioni e spunti significativi che serviranno a migliorare il lavoro fatto dall'ufficio tecnico e dai professionisti. Il confronto continuerà nei prossimi giorni per raccogliere altre idee e suggerimenti che saranno raccolti nei progetti che si stanno redigendo.

Grazie per la preziosa collaborazione e continuiamo a lavorare per raggiungere lo stesso obiettivo, migliorare e far crescere il nostro amato Paese, per il futuro dei nostri figli.