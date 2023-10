Donatori sangue: Fratres in campo a Frigento Successo per l'iniziativa

Donatori in fila a Frigento, alla località Pila ai Piani in occasione dell'ennesima giornata dedicata alla raccolta sangue promossa in Irpinia, nelle aree interne dalla Fratres. Un impegno incessante da un comune all'altro grazie alla spinta del team guidato da Amilcare Grasso.

"In ogni donazione c'è la storia di ognuno di noi, lo fai per la comunità e controlli te stesso." Questo lo slogan dell'iniziativa.

Un successo che andato anche oltre le previsioni. E' solo il primo passo, ha spiegato la consigliera con delega alla sanità Costanza Stanco. L'obiettivo è quello di rafforzare questa sinergia sul territorio con la locale pubblica assistenza diretta da Sabino Famiglietti al fine di costituire un'associazione donatori sangue anche nel territorio frigentino.