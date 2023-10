Polo logistico, Casanova:"In 10 giorni siamo riusciti a sbloccare la situazione" La conferenza stampa della Lega ad Ariano Irpino sul tema delle infrastrutture nelle aree interne

"La piattaforma logistica in Valle Ufita verso un primo momento di sbocco con lo studio di fattibilità. C'è il responsabile del progetto, nominato da Ferrovie dello Stato. Le risorse saranno individuate nel piano nazionale complementare al Pnrr."

E' quanto annunciato nel pomeriggio dalla Lega ad Ariano Irpino, nel corso di una conferenza stampa tenutasi nel complesso alberghiero Incontro alla presenza dell'eurodeputato Massimo Casanova, il coordinatore provinciale Salvatore Vecchia, il dirigente provinciale Marica Grande e il coordinatore di Ariano Irpino Margherita Di Giorgio.

"Finalmente un momento incoraggiante dopo tante frustrazioni. Rfi oggi grazie alla nostra sollecitazione - ha detto Salvatore Vecchia - ha dato incarico per la realizzazione dello studio di fattibilità e credo che nel giro di tre mesi vedrò la luce questo elaborato sul quale poi si avvieranno una serie di discussioni con il territorio e successivamente la conferenza dei servizi per fare in modo che si possa concretizzare quest'opera così importante."

Un momento di svolta per il territorio e per il sud. Così lo definisce l'europarlamentare Massimo Casanova:

"Finalmente dopo tanti anni, siamo riusciti a sbloccare questa situazione. I territori hanno bisogno veramente di svilupparsi. Il nostro lavoro, il lavoro della lega è questo. Sono stati per la verità molto bravi ad interloquire Vecchia e Grande. Hanno saputo spiegare bene le necessità dei territori attraverso una serie di incontri. I tempi sono stati velocissimi. E' stato fatto in dieci giorni, ciò che gli altri non hanno saputo fare in venti anni. Avanti tutta. "

Assente Rfi, la cui partecipazione è stata rimandata ad un secondo incontro operativo. Un pensiero commemorativo nei saluti introduttivi di Marika Grande è stato rivolto a due esponenti di spicco della politica arianese Generoso Cusano e Francesco Lo Conte da sempre in prima linea a difesa del territorio.