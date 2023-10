Carenza personale Comune Sant'Angelo dei Lombardi, diffida della UIL FPL Il segretario Venezia: "Mancanza di attenzione verso i dipendenti"

La UIL FPL di Avellino ha inviato formale diffida al Sindaco e Segretario Comunale del Comune di Sant’Angelo dei Lombardi per la mancata conclusione delle procedure stabilite nel contratto decentrato nel 2022, firmato dall’Amministrazione Comunale e le Organizzazioni Sindacali. Dopo due incontri con il Sindaco di Sant’Angelo, nei quali ho sollecitato la conclusione degli adempimenti previsti nel contratto firmato, devo registrare la totale mancanza di attenzione per il personale dipendente, essendo anche in forte carenza e, questo atteggiamento è inspiegabile. Mi auguro che nel giro di pochi giorni l’Amministrazione si attivi a concludere le procedure per il 2022 in modo da poter sottoscrivere il contratto per il 2023, in mancanza ci vedremo costretti ad attivare tutte le procedure per per il rispetto dell’accordo e non esclusa l’attività antisindacale, dichiara il Segretario Generale della UIL FPL di Avellino Gaetano Venezia.