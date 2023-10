Caos generale intorno all'ospedale: scattano le multe della polizia municipale Una situazione di caos generale non più tollerabile

Auto parcheggiate sulle strisce pedonali, di traverso, in doppia fila e addirittura in prossomità di stop e incroci. Una situazione di caos generale non più tollerabile.

E' di stamane l'intervento della polizia municipale

Diverse le multe elevate a carico di automobilisti indisciplinati nella sosta. Un problema che riguarda anche le vicinanze del pronto soccorso dove c'è chi addirittura continua ad ostacolare con menefreghismo, il passaggio dei mezzi di soccorso.

Problema risolto all'uscita della camera calda dopo l'intervento immediato ed efficace del direttore generale dell'As Mario Ferrante, mentre resta il disordine nei pressi dell'ingresso, dove ognuno fa il bello e il cattivo tempo, parcheggiando addirittura come se nulla fosse davanti ai box riservati alle ambulanze e personale sanitario.

Pochi giorni fa si è sfiorata quasi una rissa, sempre nella fascia critica che va dalle 13.50 alla 14.10 a causa del caos e disordine che ragna sovrano nelle aree adibite a parcheggio dell'ospedale Frangipane sul versante Ponnola e Maddalena nell'area adiacente l'eliporto. Una situazione diventata insostenibile e che necessita di un riordino generale