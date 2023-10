Ecco come si spreca l'acqua ad Ariano: accade da giorni a rione San Pietro Condotte idriche colabrodo, ennesimo guasto in città

Una condotta già riparata e di nuovo scoppiata. Ci troviamo nel rione San Pietro ad Ariano Irpino, a pochi metri dalla storica fontana Maddalena e dall'ospedale Sant'Ottone Frangipane.

Da giorni a causa dell'ennesima rottuta della tubazione, l'acqua fuoriesce dall'asfalto, di fronte ad un pub e un tabacchi. L'alto calore è stato informato della situazione, dalla polizia municipale.

Si tratta per di più di un guasto già riparato. Una condotta colabrodo alla pari delle altre presenti in città. Viene rivolto un nuovo appello affinchè si possa al più presto intervenire per riparare il guasto e procedere al ripristino del manto stradale.