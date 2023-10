Ariano: tappa al De Gruttola per l'associazione italiana cuochi Confronto con sei chef intervenuti da tutta la regione Campania

Nell'ambito delle attività di orientamento, rivolte agli alunni delle classi quinte, l'istituto Alberghiero Giuseppe De Gruttola ha ospitato ad Ariano Irpino l'associazione italiana cuochi.

Gli alunni hanno avuto l'occasione preziosa di potersi confrontare con sei Chef intervenuti in rappresentanza della delegazione regione Campania e delle Province di Avellino, Benevento, Caserta e Napoli.

Dai racconti di vita personali alle difficoltà professionali, dalla proposta del Responsabile Regionale Chef Diego Guglielminetti di valutare la possibilità di ospitare La "Cittadella del gusto" qui ad Ariano nel 2024 alla determinazione di Lady Chef Loredana Errichiello che riesce a fare combaciare famiglia e lavoro in un settore dove il tocco femminile fa la differenza.

Veri e propri esempi di vita, esempi positivi per gli alunni che sono chiamati a costruire i propri obiettivi e di conseguenza le proprie competenze per raggiungerli. Esempi concreti di Chef che hanno dimostrato che anche nei nostri comuni è possibile fare impresa, fare squadra e creare nuove sinergie tra la scuola, il territorio e il mondo del lavoro.

A scuola di Chef con gli alunni del De Gruttola e di Vallesaccarda che hanno avuto l'opportunità di confrontarsi e condividere con i professionisti della ristorazione esperienze di lavoro, aspetti positivi e risvolti negativi, debolezze e punti di forza.

Un dialogo tra professionisti, alunni e professori che ha sfatando falsi miti ha aiutato a costruire un profilo dello Chef il più vicino possibile alle esigenze di un settore che ha dimostrato essere il traino dell'economia nazionale.

Una vera e propria lezione di vita per gli alunni che si apprestano ad entrare nel mondo del lavoro o voglio proseguire gli studi.

Tutti, ad iniziare dal responsabile regionale della Campania Diego Guglielmettini, hanno sottolineato più volte la grande fortuna di poter studiare, aggiornarsi in un percorso di formazione permanente, l'unico modo che consente di raggiungere gli obiettivi anche quelli più ambiziosi.

Nel corso delle tre ore di dibattito si è ridotta la distanza tra mondo del lavoro e scuola grazie alla partecipazione degli alunni che hanno potuto constatare come i rispettivi professori di settore parlassero il medesimo linguaggio degli ospiti Chef.

Una giornata di formazione ed orientamento dove gli alunni hanno potuto verificare l'importanza della scuola e della formazione per le future prospettive lavorative.

L'Istituto De Gruttola promuoverà in tutti gli indirizzi di studio tecnico-professionali le iniziative necessarie a mettere in atto le Linee guida Ministeriali sul nuovo Orientamento in modo da vincere l'ardua sfida di rendere i ragazzi consapevoli delle proprie potenzialità e dei campi dove meglio esprimerle.

Di seguito l'elenco degli Chef relatori intervenuti ad Ariano Irpino

Diego Guglielminetti responsabile regionale Campania AIC e titolare del Cooking catering e banqueting, executive di Tenuta koral, Antoniello Pasqualino Salvatore delegato regionale AIC titolare del Pumpitiello ristopub in Nusco, Loredana Errichiello, responsabile Caserta, executive del ristorante Tratto Bianco, Santa Maria a Vico, Vincenzo Ferro, responsabile Avellino AIC, Executive chef di Antica Flacornia,Taurano Avellino, Silvio Vigorita, responsabile Benevento AIC Executive Chef di Villa il sogno, Venticano Avellino, Gennaro Galeotafiore, Presidente sapori di Napoli. Maestro Friggitorie. Titolare della catena Pizza e Fritti sapori di Napoli.