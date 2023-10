Flumeri: esempio di decoro e risparmio in Campania Ecco come evitare di dissanguare le casse comunali. Un modello sicuramente da seguire

Un esempio di decoro e risparmio. Siamo a Flumeri, in località Tre Torri, all'imbocco della strada provinciale 11 che porta ad Ariano Irpino, Zungoli e Villanova del Battista.

Questa che vedete nella foto è sicuramente una rotatoria di quelle intelligenti. Realizzata senza l'impiego di grandi scienziati e progettisti pagati profumatamente, bella da vedere, ordinata e a costo zero per un ente comunale per quel che riguarda la continua manutenzione. Qui non vi è alcuna necessità di stanziare continuamente somme di denaro per interventi riguardanti il taglio dell'erba. Niente di tutto ciò. Come Flumeri anche altri comuni in Campania, hanno adottato questo metodo, semplice ed economico.

Un risparmio di non poco conto per le casse comunali e l'impiego di forza lavoro. Insomma un modello sicuramente da seguire.