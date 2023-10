Cartelli stradali quasi cancellati dal tempo e dall'incuria: ecco Bisaccia Uno dei territori maggiormente trascutati sotto questo aspetto, per non parlare delle strade

Segnaletica obsoleta, cartelli stradali in molti punti ormai quasi cancellati dal tempo e mai sostituito da comuni e provincia. Accade in molti centri dell'Irpinia. La foto che vedete è stata scattata solo pochi giorni fa Bisaccia, nella terra dell'osso. Uno dei territori maggiormente trascutati sotto questo aspetto, per non parlare delle strade impercorribili.

Ma è un problema che interessa un pò tutta la provincia di Avellino. Tabelle bruciate a causa dell'incendio di cassonetti o cadute per colpa del vento o danneggiate nel corso di incidenti stradali mai riportate al proprio posto. Ariano Irpino, vanta il primato in questo.

A nulla sono valse le segnalazioni da parte dei cittadini. Una questione che sembra davvero non interessare nessuno.