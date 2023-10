Ariano, sos segnaletica da contrada Manna: ecco cosa accade ogni giorno Auto che sfrecciano davanti alla scuola nonostante la presenza di genitori e bambini

Auto che sfrecciano davanti alla scuola nonostante la presenza di genitori e bambini e incrocio ad altissimo rischio a causa della totale assenza di segnaletica orizzontale e verticale. A contattarci questa volta sono alcune famiglie residenti in contrada Manna ad Ariano Irpino.

L'appello

Da isola felice a contrada invivibile. Non bastava la paura dei ladri, (è di soli pochi giorni fà l'ultimo furto in un'abitazione", l'illuminazione spesso ad intermittenza, il via vai di auto provenienti da ogni parte e sappiamo tutti il motivo che fa da richiamo....

Il pericolo

Per chi accompagna i bambini a scuola è diventato un serio pericolo a causa della mancanza di segnaletica. Non vi è uno stop e nessun altro segnale. Nell'incroco, accanto alla scuola regna la confusione generale. Confidiamo nell'intervento immediato del comune e della polizia municipale.