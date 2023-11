Topi a scuola nell'avellinese, istituto chiuso: scatta la disinfestazione Topi di campagna spuntano tra gli ambienti della scuola e nelle auto dei prof

Scuola chiusa per topi in provincia di Avellino, scatta la disinfestazione. Da 3 giorni cancelli chiusi, nella scuola media di Sant'Angelo dei Lombardi, per sanificare e derattizzare il complesso. È successo nell’istituto comprensivo “Criscuoli”, dove un’invasione di ratti ha imposto lo stop alle lezioni già da 3 giorni. I roditori sono stati trovati anche nelle auto degli insenanti e nelle aule di lezione, oltre che nel giardino. Un'emergenza tutta da fronteggiare e così la scuola è stata chiusa anticipando il ponte di Ognissanti, per consentire accurate e decise opere di disinfestazione. Quarto intervento per risolvere il problema, in poche settimane, nell'istituto guidato da Nicola Trunfio. A scatenare l'arrivo dei topi, con buona probabilità , degli interventi di scavo profondo avvenuti a poca distanza dal plesso. Ildirigente Nicola Trunfio segue la vicenda da vicino anche nei giorni di chiusura. Il sindaco Rosanna Repole spiega: abbiamo fornito tutte le notizie sul caso ai genitori e famiglie. Seguiamo ovviamente molto da vicino la vicenda, che risale a 4 giorni addietro. Il nostro assessore si è recata sul posto. Non appena completate le operazioni necessarie e previste in casi simili, la scuola potrà riaprire. Ogni procedura prevista per il caso è stata seguita scrupolosamente".