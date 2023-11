Soccorso Alpino della Finanza: taglio del nastro della Stazione in Alta Irpinia Domani l'inaugurazione a Sant' Angelo dei Lombardi

Domani, giovedi 9 novembre alle ore 10:45, con una solenne cerimonia alla presenza del Comandante Interregionale dell’Italia Meridionale, Generale di Corpo d’Armata Vito Augelli, del Sindaco Rosanna Repole e di altre Autorità civili, militari e religiose, presso la Caserma “E. Della Sala”, sarà inaugurata la stazione Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Sant’Angelo dei Lombardi.

Questa sede, istituita il 15 dicembre 2022, conta, attualmente, 9 militari ed è già riferimento a livello regionale e non solo, grazie al supporto della centrale operativa del Comando Provinciale e Generale della Guardia di Finanza.

Il S.A.G.F. di Sant’Angelo dei Lombardi è un reparto altamente specializzato, con già diversi ed importanti interventi all’attivo; esso è, infatti, destinato alla ricerca, al recupero e al soccorso di dispersi, infortunati e deceduti, abilitato, altresì, al primo soccorso ed al supporto delle funzioni vitali anche attraverso strumenti quali il defibrillatore, all’uso dell’elicottero in ambiente montano o comunque impervio e coadiuvato da un conduttore di unità cinofila per la ricerca in valanga, in superficie e in macerie.

La scelta del nostro comune, come sede, ricade, non a caso, per fattori strategici, ove Sant’Angelo dei Lombardi, non solo è favorita da una posizione che consente il raggiungimento in poco tempo di tutti i territori della Regione Campania, ma è anche servita da una base di atterraggio adeguata alle esigenze dei nuovi mezzi performanti del settore aereo della Guardia di Finanza.

Non meno significativi sono i motivi di valore storico e simbolico, per essere questa comunità riconosciuta, quale epicentro dell’immensa tragedia del sisma del 1980, culla ed emblema della moderna Protezione Civile.

Alla cerimonia di inaugurazione, alla presenza di cittadini e scolaresche presso lo Stadio comunale, seguirà un momento dimostrativo con attività di recupero e salvataggio effettuata dai militari del S.A.G.F. in sinergia con la Sezione Aerea della Guardia Di Finanza di Napoli e con altri enti di soccorso.