Antoniello, Grilletto e Rafaniello: onoreficenze ai tre militari coraggiosi Sant'Angelo dei Lombardi. Onoreficenze ai tre militari: siete il nostro orgoglio

Tre riconoscimenti da parte dell'Amministrazione comunale sono stati consegnati nell'aula consiliare ad esponenti della comunità locale per meriti, impegno e professionalità dimostrate nel corso delle attuali attività. Alla presenza dei consiglieri comunali e dei familiari intervenuti nonchè dei rispettivi amici, Giovanni Luca Antoniello, Giuseppe Grilletto e Rocco Rafaniello sono stati accolti dal caloroso abbraccio della comunità locale con tre targhe simboliche. Giovanni Luca Antoniello come carabiniere impegnato nell'esercizio del proprio dovere presso la Legione Carabinieri Lazio. Giuseppe Grilletto insignito di medaglia d'oro per l'estremo coraggio dimostrato a Nassiriya dove fu gravemente ferito nel corso di una missione ad Alto Rischio. Rocco Rafaniello attuale Dirigente del Commissariato di Polizia di Sant'Angelo che lascia l'incarico per assumere il ruolo dalla prossima settimana di Capo Gabinetto presso la Questura di Avellino. Tre esempi di dedizione all'Istituzione,tre storie di vita significative per la nostra comunità.