Lavori sulla Statale 90 delle puglie: prove di carico sul sul ponte a Casalbore Percorsi alternativi e disagi in vista tra Sannio e Irpinia

Lungo la strada statale 90/bis “delle Puglie” ha preso il via – per un investimento complessivo di 4,2 milioni di euro – l’intervento di manutenzione sul ponte ‘Valentino’, situato in corrispondenza del km 5,200, nel territorio comunale di Benevento. Nel dettaglio, le lavorazioni prevedono, in primis, il rifacimento dei cordoli con sostituzione delle barriere di sicurezza, l’impermeabilizzazione, il ripristino di alcune porzioni in calcestruzzo armato con rivestimento protettivo, il rifacimento dei giunti di dilatazione e la nuova pavimentazione stradale.

Nella giornata di ieri si è dato avvio all’approvvigionamento del materiale ed all’installazione del cantiere che, a partire dal pomeriggio di oggi, martedì 14 novembre, sarà operativo rendendo necessaria l’attivazione del senso unico alternato, regolato da impianto semaforico. Le modalità di esecuzione dei lavori sono state comunicate in anticipo alle Istituzioni Territoriali competenti. Inoltre, sempre sulla SS90/bis, nel comune di Casalbore in provincia di Avellino, è in fase di ultimazione un altro intervento di manutenzione sul ponte in muratura al km 27,950, che richiederà l’esecuzione delle prove di carico ad oggi previste per giovedì 16 novembre tra le ore 12 e le ore 17. Tali prove, da eseguirsi in orario diurno per ragioni di natura tecnica renderanno necessaria la chiusura della infrastruttura stradale; seguiranno ulteriori comunicazioni sui percorsi alternativi individuati.