Distretto del commercio Hirpinia città di Ariano: arriva il riconoscimento Il sindaco Enrico Franza: "Un'altra tappa importante e significativa"

La regione Campania, con decreto dirigenziale, ha formalmente riconosciuto il distretto urbano del commercio (Duc) denominato “Distretto del Commercio Hirpinia Citta' di Ariano” del comune di Ariano Irpino, iscrivendolo nell’elenco regionale degli ambiti territoriali distretti del commercio con il decreto n. 1186 del 13/11/2023.

Accolta quindi la richiesta di istituzione del Duc avanzata dal comune e approvata dapprima in giunta e poi in consiglio comunale, per favorire innanzitutto le attività commerciali presenti su tutto il territorio cittadino.

«Un'altra tappa importante per la crescita di Ariano - sottolinea il sindaco Enrico Franza - non solo sotto il profilo economico, ma anche dal punto di vista culturale e turistico attraverso la riscoperta delle nostre origini, nostra forza, e delle imprese che fanno finalmente rete e si uniscono sotto un unico grande obiettivo: crescere insieme per il bene del singolo e di un’intero territorio.

Un ulteriore elemento che può rendere la città ancora più attrattiva dando alla categoria quel necessario supporto per rimanere competitivi sul mercato.

Il riconoscimento del distretto urbano del commercio di Ariano, ma ancor più significativo, "d'Hirpinia Città d'Ariano", testimonia come sia significativo, far sì che la nostra città ritorni ad essere perno di un intero territorio, a partire imprescindibilmente dal rilancio delle attività locali, essendo questa una delle priorità della nostra amministrazione e che lo sta dimostrando con una serie di interventi mirati a mantenere vivace il tessuto commerciale urbano.

L’istituzione del distretto urbano per il commercio non è un punto di arrivo, ma un punto di partenza, una grande scommessa, in parte già vinta, perché vede tutte le realtà del territorio cooperare in un’ottica di collegialità.

Cooperare in un'ottica di collegialità. Questo il risultato più grande. Un risultato da condividere con tanti e grazie a tanti,» - conclude il sindaco «a partire dal prezioso e infaticabile consigliere delegato, Andrea Melito, e tutti i membri del distretto, un distretto ambizioso e fortemente strutturato che conta al momento 116 associati tra associazioni di categoria e singole imprese, che ho l'onore di presiedere e che riunisce, straordinari professionisti del settore, a cui va tutto il mio più sentito Grazie».

«Non é semplice soddisfazione per il risultato ottenuto,» - confessa il consigliere delegato alle attività produttive e commercio, Andrea Melito «ma è consapevolezza che grazie a questo riconoscimento, per cui è stato necessario un complesso iter burocratico e per cui ringrazio tutti coloro che hanno lavorato al nostro fianco, si potrà fare tanto per la nostra città e per il futuro del territorio.

I Duc rappresentano strumenti necessari per costruire strategie comuni, dare un nuovo impulso all'economia locale. Un'ottima notizia per il comparto del commercio della nostra città. Portiamo a casa un altro risultato fondamentale, ci dotiamo di uno strumento per attrarre fondi e candidarci a nuove opportunità di crescita per i commercianti. Ora è tempo di fare sul serio, e sono davvero fiducioso. Abbiamo una possibilità concreta che non ci lasceremo sfuggire. Ringrazio per il prezioso contributo l'intero consiglio direttivo composto dalle principali sigle di categoria ed auguro buon lavoro al direttore del Duc Antonio Grasso per l'impegno che ci attende».