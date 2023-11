Sciopero generale: oggi stop al porta a porta della raccolta rifiuti in Irpinia L'appello del comune di Ariano alla popolazione

Irpiniambiente quest'oggi non assicurerà il regolare svolgimento del servizio di raccolta rifiuti a causa dello sciopero generale nazionale. Niente servizio porta a porta.

Lo ha comunicato in una nota il comune di Ariano Irpino. Viene rivolto un appello alla cittadinanza a non lasciare nell'arco di questa giornata di stop rifiuti sparsi lungo le strade e di trattenerli al riparo, onde evitare che possano essere sparsi ovunque dalla presenza di randagi.

Un disagio che si spera possa limitarsi alla sola giornata di oggi. Intanto resta sempre critica la situazione in alcune zone dove non cessa l'inciviltà. L'ultimo fine settimana è stato davvero da dimenticare in località Manna, dove continua purtroppo il deposito incontrollato di rifiuti ingombranti.