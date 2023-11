Ariano. Rotatoria Casone, prima o poi qui qualcuno si farà male: ecco perchè Appello urgente alla polizia municipale

Prima o poi qualcuno rischia davvero di farsi male alla rotatoria Orneta, lungo la strada che porta al centro fieristico della Campania, oggi sede della protezione civile flumerese.

A preoccupare è l'incrocio tra auto e mezzi pesanti, autoarticolati ma per lo più autobetoniere il cui flusso è sensibilmente aumentato negli ultimi giorni a seguito dei lavori nel cantiere della stazione Hirpinia nella vicina località Santa Sofia di Ariano.

Che cosa accade

Ma non è certo colpa dei mezzi pesanti, i quali giornalmente devono fare i conti con auto parcheggiate nella piccola piazzola situata a destra della rotatoria in direzione Grottaminarda. E' qui che si crea la gravissima situazione di pericolo. Le auto oltre ad ostruire la visibilità, costringono i mezzi pesanti a fare manovre difficili e ad altissimo rischio.

L'appello e la possibile soluzione

Sarebbe opportuno installare un divieto o paletti che fungano da dissuasori di sosta per evitare che davvero possa verificarsi un ennesimo incidente. E' già accaduto purtroppo ed è andata bene. A parcheggiare incuranti di questa situazione di pericolo, sono soprattutto amanti della camminata o persone che scelgono questa zona come punto di incontro. Confidiamo nella sensibilità del comandante della polizia municipale Angelo Bruno, che ha già risolto diverse situazioni del genere in città.