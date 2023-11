Lotta alla povertà nelle aree interne: la solidarietà nei carrelli della spesa E' il giorno della colletta alimentare. Qui siamo in Valle Ufita ad Ariano

E' un sabato freddo seppur soleggiato ma l'esercito dei volontari è in campo, da Ariano a Grottaminarda come in tanti altri comuni della Campania. E' il giorno della colletta alimentare. Iniziativa nazionale che vede la massiccia adesione di ben 14.000 supermercati d'Italia di cui 900 in in tutta la regione Campania.

Volontari riconoscibili da divise e casacche del banco alimentare stanno invitando da stamane, senza pretesa la gente a donare una parte della propria spesa per le persone in difficoltà.

L’obiettivo di questo evento è sensibilizzare la società civile sul problema della povertà, richiamando ai concetti di condivisione, gratuità e carità e raccogliere alimenti attraverso le donazioni delle persone che vi partecipano secondo il principio educativo “Condividere i bisogni per condividere il senso della vita”.

C'è chi aderisce convintamente all'iniziativa e chi invece si rifiuta. Ma l'adesione sembra essere massiccia ovunque già a metà mattinata. In molti supermercati da Ariano a Grottaminarda sono le stesse persone in difficoltà ad aiutare i poveri. "Siamo soddisfatti della grande sinergia tra associazioni - afferma il presidente della pubblica assistenza Vita Guglielmo Ventre - confidiamo di raggiungere un grande risultato al termine di questa giornata."

Da Grottaminarda dove è presenze l'associazione Impegno e solidarietà, anche qui fa sapere il presidente Francesco Giacobbe, presente insieme ai volontari, tutto sta procedendo al meglio. E' anche questa una delle missioni importanti della protezione civile, aiutare persone meno fortunate. Lo facciamo mensilmente grazie al banco alimentare e oggi siamo qui per rafforzare questa nostra azione in un momento di estrema difficoltà in cui versano purtroppo tante famiglie."