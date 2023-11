Caposele, "Orizzonte Comune": Gerardo Ciccone nuovo presidente Eletto anche il Direttivo. Raffaella Malanga vicepresidente

L’associazione politico culturale “Orizzonte Comune” ha eletto i propri organi dirigenti; più di cento associati hanno eletto per acclamazione, in qualità di Presidente il carabiniere forestale in congedo Gerardo Ciccone ed il seguente Direttivo: Malanga Raffaella (Vicepresidente), Monteverde Raffaele, Spatola Raffaele, Spatola Ettore, Grasso Giuseppe, Merola Rocco, Ceres Angelo, Pallante Alfonso, Damiano Eliseo, Frannicola Rosa, Malanga Gerardo, Malanga Raffaele. Eletti, inoltre, il Revisore dei Conti Michele Notaro ed il Collegio dei Probiviri Alfonso Merola, Giuseppe Rosania e Pietro Spatola.

“Sono onorato del sostegno e delle disponibilità ricevute – ha commentato il Neopresidente Ciccone - l’Associazione politico culturale “Orizzonte Comune”, in continuità con l’esperienza elettorale, nasce dall’esigenza di realizzare un progetto largo, plurale, aperto con l’obbiettivo di elaborare una visione di futuro del nostro paese e della nostra comunità. I nostri binari saranno la trasparenza e la democrazia, senza alcuna discriminazione, con l’ambizione di proporre un modello di gestione della “cosa pubblica” condivisa e partecipata volendo superare la posizione autocelebrativa del “io sono” con quella propositiva del “noi facciamo”. Occorre, infatti, lasciarsi alle spalle l’approccio individualistico e conservativo che ha caratterizzato questi anni con un metodo che riporti al centro delle nostre vite il dibattito, il confronto, lo spirito partecipativo e quell’entusiasmo che ha, da sempre, caratterizzato il nostro popolo.”