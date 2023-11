Al liceo Parzanese di Ariano Irpino il progetto Educare alla Legalità Referente del progetto la professoressa Maria Gabriella Ciampi

Educare alla legalità, via al progetto nelle scuole irpine. Referente dell'iniziativa la professoressa Maria Gabriella Ciampi, realizzata dall'Unione Camere Penali Italiane, in collaborazione con il ministero dell'Istruzione e del Merito, diretta alle classi IV A classico, IV A scientifico, IV B scientifico, IV C scientifico e IV B scienze applicate.

Il progetto offre incontri formativi con gli avvocati referenti dell'U.C.P.I. Gli studenti del Liceo Parzanese di Ariano Irpino, con la direzione della Prof.ssa Silvana Rita Solimine, hanno mostrato sin da subito grande interesse per il progetto, simulando anche un processo, immedesimandosi nelle parti in causa.

Il progetto, inoltre, si propone a promuovere l’educazione alla legalità e al rispetto delle regole, con particolare riferimento ai princìpi costituzionali afferenti il processo penale.

A conclusione degli incontri formativi, fatta salva l’autorizzazione del tribunale competente, è prevista la partecipazione degli studenti ad un’udienza quale momento di reale applicazione di quanto appreso durante il percorso formativo.