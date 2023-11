Magia popolare e le figure del mito: focus alla Mancini ad Ariano Un evento culturale incentrato su tematiche di natura antropologica

Nell’ambito delle iniziative denominate incontri con l'autore, vivi la biblioteca, domani, martedì 21 novembre si terrà, presso l’auditorium dell’istituto comprensivo Mancini di Ariano Irpino, con inizio alle ore 10.00, un evento culturale incentrato su tematiche di natura antropologica quali la magia popolare e le figure del mito.

Gli alunni incontreranno Michele Miscia, autore di innumerevoli pubblicazioni tematiche, ultima delle quali il romanzo Leonarda La Fattucchiera, edito da Delta 3, che trova proprio nel “mondo magico” della società contadina la humus che lo alimenta. La narrativa, infatti, ben si presta a trasmettere conoscenze di qual si voglia natura in maniera quasi subliminale, psicologicamente appagante, a tratti divertente e per nulla stancante, a differenza della saggistica, che di solito è destinata, e giustamente, soltanto agli addetti ai lavori o a persone già in possesso di un patrimonio di competenze pertinenti all’argomento.

Ad aprire l’incontro sarà la dirigente scolastica del “Mancini” e del “De Gruttola”, Tiziana Aragiusto, cui seguiranno gli interventi del docente ed editore Silvio Sallicandro e della docente Rossella Caccese. All’organizzazione hanno collaborato Angelo Iermano e la docente Giuseppina Nigro.

Michele Miscia, che attualmente riveste il ruolo di presidente del centro studi sulle radici irpine della Dmo “Montagna d’Amare”, e che è, ancora, tra i fondatori dell’organizzazione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, vedrà, quali prossime tappe, nel mese di dicembre, una sua conferenza presso l’istituto Italiano per gli studi filosofici, poiché a Leonarda La Fattucchiera è stato attribuito uno dei premi “Anna Maria Ortese 2023” proprio dall’Istituto de quo, ed una, il 14, presso il “Museo Del Mare” di Napoli: uno dei molti modi per portare la nostra montagna d’Irpinia sulle spiagge del Mare Nostrum.